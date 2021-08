Travis Barker trinajst let po skoraj usodni nesreči znova na letalu

Travis Barker se je z izbanko Kourtney Kardashian odpravil na krajše počitnice v Cabo v Mehiki. Izbira destinacije, na kateri bosta zaljubljenca preživela nekaj dni, je zahtevala tudi pot z letalom. Član zasedbe Blink-182 je tako premagal strah in se po dolgem času odločil za način potovanja, ki je od njega zahteval nekaj poguma. Roker se je namreč letalom pred oddihom z izbranko izogibal kar trinajst let.

Barker in Kardashianova sta se v družbi Kris Jenner in njenega partnerja Coryja Gambla z zasebnim letalom, katerega lastnica je Kylie Jenner, napotila v Mehiko, kjer sta varno pristala. Pozitivna izkušnja je bila za bobnarja ključnega pomena po travmatični nesreči, ki jo je preživel leta 2008. Takrat je bil eden od potnikov na letalu, ki je letelo iz Južne Karoline. V strmoglavljenju so umrli pilota ter Barkerjev asistent in varnostnik, medtem ko sta bobnar in njegov prijatelj DJ Adam Goldstein strmoglavljenje sicer preživela, a so ju s hudimi opeklinami prepeljali v bližnjo bolnišnico. Goldstein je zaradi prevelikega odmerka droge umrl leta 2008.