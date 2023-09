Travis Barker zaradi nujne družinske zadeve zapustil turnejo Blink-182

"Zaradi nujne družinske zadeve se je moral Travis vrniti domov v ZDA," je skupina sporočila pred petkovim koncertom in dodala: "Koncerti v Glasgowu, Belfastu in Dublinu so prestavljeni. Več informacij v zvezi z njegovo vrnitvijo v Evropo in prestavljenimi datumi bo posredovano takoj, ko bo to mogoče."

47-letni bobnar je pozneje v Instagramovi zgodbi delil tudi fotografije, ki naj bi prikazovale letališko molilnico. Glasbenik in njegova 44-letna žena Kourtney Kardashian trenutno pričakujeta prvega skupnega otroka. Junija je zvezdnica resničnostnih šovov na Instagramu objavila videoposnetek, ki prikazuje, kako drži napis na koncertu Blink-182 z napisom: "Travis, noseča sem."