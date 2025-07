Travis Kelce delil še nevidene fotografije izbranke Taylor Swift

Športnik je v galerijo fotografij vključil več simpatičnih trenutkov, od koncertov do uživanja v snežnih radostih s prijatelji pa do spomina v restavraciji, v kateri sta si s Taylor privoščila večerjo. V objavo je vključil tudi svoje družinske člane, mamo in očeta ter brata Jasona Kelceja, s katerim vodita podkast New Heights.

Travis in Taylor sta govorice, da sta v zvezi, potrdila oktobra leta 2023, ko sta se z roko v roki udeležila kultne oddaje Saturday Night Live. Pred tem je Taylor obiskala več njegovih tekem, prvo potezo pa je naredil Travis, ko se je udeležil pevkinega koncerta. O zvezi, ki je še vedno dokaj zasebna, sta v preteklih mesecih tudi javno spregovorila in drug o drugem delila le najlepše besede.