Travis Kelce napisal čustveno pismo zaročenki Taylor Swift

Los Angeles, 23. 12. 2025 19.57 pred 23 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Taylor Swift in Travis Kelce slavila uvrstitev ekipe Kansas City Chiefs na Super bowl.

"Tista noč je bila začetek mojega srečanja z ljubeznijo svojega življenja," se je koncerta Taylor Swift v čustvenem pismu spominjal Travis Kelce, ki tiste noči še ni vedel, da je videl svojo bodočo zaročenko. Vsebino pisma je v dokumentarni seriji javnosti razkrila glasbenica.

Glasbenica Taylor Swift je v najnovejši epizodi svoje dokumentarne serije o turneji The Eras Tour razkrila vsebino pisma, ki ji ga je pred zadnjim koncertom napisal zaročenec Travis Kelce.

Taylor Swift in Travis Kelce slavila uvrstitev ekipe Kansas City Chiefs na Super bowl.
Taylor Swift in Travis Kelce slavila uvrstitev ekipe Kansas City Chiefs na Super bowl.
FOTO: AP

Igralec ameriškega nogometa je v čustvenem zapisu med drugim dejal: "Toliko neverjetnih trenutkov na tej turneji, a moj najljubši je ta, da sem te videl prvič nastopati. Biti očaran in popolnoma prevzet s strani ženske, ki me sploh ni poznala." V pismu se je zahvalil ekipi, ki je turnejo pripeljala v njegov domači Kansas City. "Tista noč je bila začetek mojega srečanja z ljubeznijo svojega življenja."

Preberi še Taylor Swift o Dunaju: Izognili smo se masakru

Taylor je v svoji dokumentarni seriji o najdobičkonosnejši turneji v zgodovini spregovorila tudi o čustvenem vrtiljaku, ki ga je povzročila drama pri naših severnih sosedih, kjer bi morala izvesti tri koncerte. Zaradi teroristične grožnje so odpadli. "Na turneji se je zgodila serija nasilnih in strašljivih stvari. Izognili smo se masakru. Raztresena sem," je dejala.

"Nastopam že 20 let. Z vidika duševnega zdravja je biti v strahu za svoje oboževalce povsem nov izziv," je še dejala v prvi epizodi dokumentarne serije, v kateri je razkrila zakulisje turneje.

travis kelce taylor swift pismo ljubezen

SORODNI ČLANKI

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenec007
23. 12. 2025 20.21
Bomo vidl kaj bo njen odvetnik čez 3 leta spisal.
Odgovori
0 0
