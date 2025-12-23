Travis Kelce napisal čustveno pismo zaročenki Taylor Swift

Glasbenica Taylor Swift je v najnovejši epizodi svoje dokumentarne serije o turneji The Eras Tour razkrila vsebino pisma, ki ji ga je pred zadnjim koncertom napisal zaročenec Travis Kelce .

Igralec ameriškega nogometa je v čustvenem zapisu med drugim dejal: "Toliko neverjetnih trenutkov na tej turneji, a moj najljubši je ta, da sem te videl prvič nastopati. Biti očaran in popolnoma prevzet s strani ženske, ki me sploh ni poznala." V pismu se je zahvalil ekipi, ki je turnejo pripeljala v njegov domači Kansas City. "Tista noč je bila začetek mojega srečanja z ljubeznijo svojega življenja."

Taylor je v svoji dokumentarni seriji o najdobičkonosnejši turneji v zgodovini spregovorila tudi o čustvenem vrtiljaku, ki ga je povzročila drama pri naših severnih sosedih, kjer bi morala izvesti tri koncerte. Zaradi teroristične grožnje so odpadli. "Na turneji se je zgodila serija nasilnih in strašljivih stvari. Izognili smo se masakru. Raztresena sem," je dejala.

"Nastopam že 20 let. Z vidika duševnega zdravja je biti v strahu za svoje oboževalce povsem nov izziv," je še dejala v prvi epizodi dokumentarne serije, v kateri je razkrila zakulisje turneje.