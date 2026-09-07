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Travis Kelce o slogu Taylor Swift: Vedno je elegantna in čudovita

New York, 07. 09. 2026 08.02 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Travis Kelce o slogu Taylor Swift: Vedno je elegantna in čudovita

Travis Kelce očitno ni navdušen le nad glasbo svoje žene Taylor Swift, temveč tudi nad njenim modnim slogom. 36-letni športnik je pohvalil njen občutek za modo in razkril, kaj mu je pri njenem načinu oblačenja najbolj všeč. Kot pravi, pevka ne glede na priložnost vedno ostaja zvesta sama sebi.

Travis Kelce je ob predstavitvi nove jesenske kampanje modne znamke Tommy Hilfiger spregovoril tudi o modnem slogu svoje žene Taylor Swift. 36-letni igralec ameriškega nogometa je razkril, da mu je pri pevkinem načinu oblačenja najbolj všeč prav to, da z njim vedno izraža samo sebe. "Všeč mi je, da je Taylor pri vsakem svojem videzu vedno pristno zvesta sama sebi. Ne glede na to, ali se druživa s prijatelji ali pa greva sama na prijetno večerjo, je vedno sproščeno elegantna in čudovita," je povedal. Športnik je dodal, da se njegova žena pri izbiri oblačil ne boji nekoliko drznejših odločitev. "Ne boji se nenavadnih vzorcev ali drznih barv, hkrati pa je v vsem, kar obleče, brezčasna in elegantna," je dejal.

Travis Kelce o slogu Taylor Swift: Vedno je elegantna in čudovita
Travis Kelce o slogu Taylor Swift: Vedno je elegantna in čudovita
FOTO: Profimedia

Travis je o ženinem slogu spregovoril ob sodelovanju v jesenski kampanji znamke Tommy Hilfiger, v kateri se je tudi sam znašel pred fotografskim objektivom. Kampanjo so posneli v znamenitem newyorškem hotelu Plaza, zvezdniku pa so se pridružili tudi Gigi Hadid, teniški igralec Frances Tiafoe in nekdanji košarkar Carmelo Anthony. V kampanji se je prvič javno pojavil tudi njegov novi štirinožni prijatelj, puhasti beli samojed. Oboževalci so sicer že več mesecev ugibali, ali si je športnik omislil psa, zdaj pa je bilo prvič potrjeno, da je žival, ki se ob njem pojavlja v kampanji, res njegova.

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Taylor in Travis sta se v zadnjem času v javnosti pohvalila tudi z ujemajočima se poročnima prstanoma. Pevkin prstan je bilo mogoče opaziti sredi avgusta, ko se je v Veliki Britaniji udeležila poroke Olija Jacobsa in Laure Sisk. Kelceja so medtem z zlatim poročnim prstanom fotografirali pred pripravljalno tekmo njegove ekipe Kansas City Chiefs.

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