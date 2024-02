Travis Kelce po streljanju na paradi: Zaradi tragedije imam zlomljeno srce

Travis Kelce je izrekel svoje sožalje in podporo po streljanju ob koncu zmagovalne parade moštva Kansas City Chiefs, ki je sledila osvojitvi naslova na finalni tekmi lige. "Zlomljen sem zaradi današnje tragedije. Moje srce je z vsemi, ki so prišli praznovat z nami in so bili prizadeti. KC, pomeniš mi vse na svetu," je na družbenem omrežju X zapisal 34-letnik.

Med drugo tiskovno konferenco je načelnik policije Kansas Cityja Stacey Graves potrdil, da je en človek mrtev in več ranjenih po streljanju na postaji Union v Kansas Cityju, a so se takrat še ukvarjali z zbiranjem podatkov o vseh morebitnih žrtvah. "Tri osebe so bile pridržane in jih preiskujemo zaradi današnjega incidenta," je dejal Graves. "Trenutno motiv ni znan."

"Jezen sem zaradi tega, kar se je danes zgodilo," je dodal Graves. "Ljudje, ki so prišli na to proslavo, so pričakovali varno okolje." Izjavo je kmalu po streljanju podalo tudi moštvo, v njej pa so zapisali: "Resnično smo užaloščeni zaradi nesmiselnega nasilnega dejanja, ki se je zgodilo pred postajo Union ob koncu današnje parade in shoda. Naša srca so z žrtvami, njihovimi družinami in vsem Kansas Cityjem."

Ekipa lige NFL je dodala, da so "vsi naši igralci, trenerji, osebje in njihove družine na varnem in oskrbljeni", hkrati pa je povedala, da so bili v tesnem stiku s policijo, in se zahvalila reševalcem, ki so prišli na kraj streljanja.