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Tuja scena

Travis Kelce prvič pokazal svojega novega psa

New York, 04. 09. 2026 12.42 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Travis Kelce prvič pokazal svojega novega psa

Travis Kelce ima novega štirinožnega prijatelja. 36-letni mož Taylor Swift je v novi modni kampanji prvič javnosti predstavil svojega puhastega belega psa, o katerem so oboževalci ugibali že več mesecev. Z novim družinskim članom imata zakonca zdaj skupaj kar štiri hišne ljubljenčke.

Travis Kelce je zvezda nove jesenske kampanje modne znamke Tommy Hilfiger, ki so jo posneli v znamenitem hotelu v New Yorku. Igralec ameriškega nogometa se v promocijskem posnetku pojavi ob številnih znanih obrazih, med drugim Gigi Hadid, Francesu Tiafoeju in Carmelu Anthonyju, največ pozornosti pa je pritegnil njegov prav poseben soigralec, puhast bel pes. Gre namreč za Travisovega psa, ki se je tokrat prvič javno pojavil ob svojem slavnem lastniku. Po poročanju tujih medijev gre za samičko pasme samojed, ki je znana po svoji družabni in igrivi naravi ter značilni beli dlaki.

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"Tommy nas je za to kampanjo povabil v svoj svet v hotelu Plaza in bolj klasičnega New Yorka od tega skoraj ne moreš doživeti," je o snemanju povedal zvezdnik in dodal. "To mesto ima posebno čarobnost in všeč mi je, da nikoli ne veš, kdo ali kaj te čaka za naslednjim vogalom. Zelo smo se zabavali ob tej edinstveni energiji skupaj z ljudmi, ki resnično poosebljajo vzdušje, zaradi katerega je to mesto tako posebno." V posnetku Kelce vstopi v eno od sob hotela Plaza, kjer odloži prtljago, nato pa ga pričaka njegova štirinožna prijateljica. Psička ga pogleda, nato pa se mu pridruži na kavču, kjer se skupaj crkljata.

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Ugibanja, da si je Kelce omislil psa, so se pojavila že v začetku letošnjega leta, še pred njegovo poroko s Taylor Swift. Na družbenih omrežjih se je namreč pojavil posnetek, na katerem je bilo videti puhastega belega psa, ki je izstopil iz enega od pevkinih avtomobilov. Govorice so postale še glasnejše po poroki para 12. julija, ko so zvezdnika med potovanjem fotografirali s kosmatim psom, ki je bil videti zelo podoben tistemu s posnetka z začetka leta. Z uradno predstavitvijo nove štirinožne članice imata Kelce in Swiftova zdaj skupaj štiri hišne ljubljenčke. 36-letna pevka je namreč že dolgo znana kot velika ljubiteljica mačk in ima tri - Meredith Grey, Olivio Benson in Benjamina Buttona.

Preberi še Travis Kelce prvič spregovoril o poroki s Taylor Swift

Swiftova je v zadnjem času pomagala tudi svoji svakinji Kylie Kelce prepričevati Travisovega brata Jasona Kelceja, naj njihova družina posvoji mačko. Jason in Kylie imata štiri hčerke -  šestletno Wyatt, petletno Elliotte, triletno Bennett in 17-mesečno Finn. "Odraščala sem z mačkami. Pravzaprav sem odraščala v hiši, kjer smo imeli ves čas tako mačke kot pse. Zdaj pa imajo tudi naši otroci v življenju ljudi, ki vplivajo nanje. Teta Taylor je ena od njih, saj so lahko ob njej pogosto v družbi mačk," je nedavno povedala Kylie.

Taylor Swift je velika ljubiteljica mačk, doma ima kar tri
Taylor Swift je velika ljubiteljica mačk, doma ima kar tri
FOTO: Instagram

Travis Kelce se poleg modne kampanje trenutno pripravlja tudi na novo sezono lige NFL. Njegova ekipa Kansas City Chiefs bo prvo domačo tekmo rednega dela sezone odigrala 14. septembra proti Denver Broncos

Travis Kelce Taylor Swift pes hišni ljubljenček

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