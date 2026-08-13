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Tuja scena

Travis Kelce prvič spregovoril o poroki s Taylor Swift

New York, 13. 08. 2026 08.01 pred 8 urami 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
Taylor Swift in Travis Kelce

Več kot mesec dni po poroki Taylor Swift in Travisa Kelceja je javnost končno dočakala odziv enega od glavnih dveh akterjev. Ameriški športnik je prvič javno komentiral 'najlepši dan svojega življenja' in priznal, da si je od nekdaj želel poročiti v dvorani Madison Square Garden. Veličastna poroka, na kateri so bili številni znani obrazi, je bila uresničitev njegovih sanj.

Taylor Swift in Travis Kelce redko govorita o svoji zasebnosti, zato je le redkokdo pričakoval, da bosta v javnosti kadarkoli komentirala svojo nedavno poroko. A dober mesec dni po velikem dnevu je ameriški športnik javno komentiral dan, ki ga je označil za najlepšega v svojem življenju.

Taylor Swift in Travis Kelce sta se poročila 3. julija 2026.
Taylor Swift in Travis Kelce sta se poročila 3. julija 2026.
FOTO: Profimedia

36-letnik je novinarjem pred začetkom nove sezone lige NFL, v kateri bo zopet branil barve Kansas City Chiefs, priznal, da je bila poroka zabaven oddih od napornega športnega leta. "Poroka je bila najboljša noč v mojem življenju in hvaležen sem vsem, ki so prišli, slavili in se zabavali z nama. To je vse, kar lahko rečem o tej noči. Bilo je noro," je prvič komentiral njun veliki dan in nato dodal, da je zdaj spet čas, da se posveti nogometu.

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Novopečena zakonca sta se poročila 3. julija v legendarnem Madison Square Gardnu v New Yorku, kot je še priznal Kelce, pa je bila to zanj uresničitev otroških sanj. "Tam sem si želel ogledati košarkarsko tekmo končnice ekipe New York Knicks. Moja žena je šla na tekmo, jaz pa sem bil na pripravah, zato sem to priložnost zamudil. A je bilo vseeno res super uresničiti otroške sanje in biti v tisti dvorani. To je najbolj znana športna dvorana na svetu in meni je tam celo uspelo skleniti zakon," je še povedal in v šali razkril, kaj mu je bilo v dvorani najbolj všeč: "Klimatska naprava je delovala brezhibno – to je bilo najboljše." Zvezdnika sta se namreč poročila ravno v času vročinskega vala.

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Na enem najbolj pričakovanih zvezdniških slavij ljubezni letos so bili tudi številni znani obrazi. Med več kot 1000 povabljenimi gosti so bili denimo Brad Pitt, Julia Roberts, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Laura Dern, Emma Stone, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Bradley Cooper, pa tudi Kelcejevi soigralci iz kluba Kansas City Chiefs in trener Andy Reid. Za glasbeni vrhunec večera je poskrbela Stevie Nicks, celoten dogodek pa je koordinirala ekipa modne hiše Dior. Travisov brat Jason Kelce je celoten dogodek označil za čaroben trenutek za celotno družino in poudaril, da je bil izjemno srečen, da je lahko s svojo ženo in hčerkami del tega zgodovinskega dneva.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI3

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rikozi
13. 08. 2026 11.11
No si je le našla "mentalno preprostega" moškega, ki caplja za njo ko zvest kužek. Veliko mišic, inteligenca pa tako tako. Naj jima traja. Očitno je veliko prejšnjih bilo malce preveč inteligentnih za njene posebne kaprice.
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Pujček
13. 08. 2026 09.54
Zaradi nepremostljivih razlik.....
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0 0
Anion6anion
13. 08. 2026 08.33
Čakam dan ko boste pisali da se zakon krha in se ločujeta.
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