Travis Kelce prvič spregovoril o poroki s Taylor Swift

Taylor Swift in Travis Kelce redko govorita o svoji zasebnosti, zato je le redkokdo pričakoval, da bosta v javnosti kadarkoli komentirala svojo nedavno poroko. A dober mesec dni po velikem dnevu je ameriški športnik javno komentiral dan, ki ga je označil za najlepšega v svojem življenju.

Taylor Swift in Travis Kelce sta se poročila 3. julija 2026. FOTO: Profimedia

36-letnik je novinarjem pred začetkom nove sezone lige NFL, v kateri bo zopet branil barve Kansas City Chiefs, priznal, da je bila poroka zabaven oddih od napornega športnega leta. "Poroka je bila najboljša noč v mojem življenju in hvaležen sem vsem, ki so prišli, slavili in se zabavali z nama. To je vse, kar lahko rečem o tej noči. Bilo je noro," je prvič komentiral njun veliki dan in nato dodal, da je zdaj spet čas, da se posveti nogometu.

Novopečena zakonca sta se poročila 3. julija v legendarnem Madison Square Gardnu v New Yorku, kot je še priznal Kelce, pa je bila to zanj uresničitev otroških sanj. "Tam sem si želel ogledati košarkarsko tekmo končnice ekipe New York Knicks. Moja žena je šla na tekmo, jaz pa sem bil na pripravah, zato sem to priložnost zamudil. A je bilo vseeno res super uresničiti otroške sanje in biti v tisti dvorani. To je najbolj znana športna dvorana na svetu in meni je tam celo uspelo skleniti zakon," je še povedal in v šali razkril, kaj mu je bilo v dvorani najbolj všeč: "Klimatska naprava je delovala brezhibno – to je bilo najboljše." Zvezdnika sta se namreč poročila ravno v času vročinskega vala.