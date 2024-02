Travis Kelce se ne bo udeležil podelitve grammyjev s Taylor Swift

Swift je nominirana za šest grammyjev, vključno s kategorijo album leta, v kateri se za nagrado poteguje z albumom Midnights iz leta 2022. Če bo prejela nagrado, bo podrla rekord po številu zmag med vsemi izvajalci v kategoriji. Pred tem je trikrat zmagala v kategoriji in je trenutno izenačena s Frankom Sinatro, Steviejem Wonderjem in Paulom Simonom . Prav tako lahko prvič osvoji nagrado za uspešnico leta in pesem leta, oboje s svojo skladbo Anti-Hero , ki je na albumu Midnights .

Pevka, ki niza uspeh za uspehom, najverjetneje razume, da si tega želi tudi njen sedanji partner. Par je sicer znan po medsebojnem vzpodbujanju, saj je zvezdnik lige NFL naravnost s tekme odletel v Argentino, kjer si je ogledal enega izmed njenih nastopov turneje Eras, pevka pa si je ogledala že 12 njegovih tekem in ga glasno vzpodbujala s trubun.

"Sva dva človeka, ki sta v razmerju, podpirava drug drugega in se pri tem zabavava, ni nič več kot to," je dejal Kelce in dodal: "Ne obremenjujeva se s tem, kako močno si svet želi naslikati neko sliko in iz naju narediti sovražnika. Midva se samo zabavava." In uživata vsako minuto skupaj, je še dejal in dodal: "Všeč mi je, ko Taylor pride in me podpira ter uživa v igri v družbi družine in prijateljev Bilo je le čudovito leto."