Travis Kelce se želi prebiti na velika platna.

Brata sta med pogovorom ovrgla govorice, da bo Travis zaigral v nadaljevanju filma Gilmore igra golf, športne komedije iz leta 1996 z Adamom Sandlerjem v glavni vlogi. "Vse, kar drži, je to, da nadaljevanje nastaja ter da jaz iščem filmske vloge," je dejal Travis in dodal, da sploh ni vedel, da pri omenjenem filmskem projektu iščejo igralce. A če to drži, Kelce želi biti zraven. "Statist bom. Kar koli bom, štejte me zraven!" Dodal je, da je velik oboževalec Sandlerja.

"Kdo ve, teorije se lahko uresničijo," je še nagovoril govorice. "Teorije so lahko resnične in ljudje ne vedo o njih. In morda se že dogovarjam, pa tega nihče ne ve. Ampak lahko pa se tudi ne dogovarjam," je še bil skrivnosten. Pogovor je zaključil z besedami: "V filmu bi naredil kar koli in bil del njega na kakršen koli način."