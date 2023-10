Travis Kelce svetoval, kako se vanj obleči za noč čarovnic

Kaj boste potrebovali, če se boste želeli 31. oktobra našemiti v zvezdnika lige NFL Travisa Kelceja ? Po besedah nogometaša so za kostum ključni njegov dres s številko 87 in brki.

"Dres in brki, ki sem jih imel nekaj časa, so bili precej ikonični in točno tak sem prvič spoznal Taylor," je na novinarski konferenci dejal športnik, ki je nedavno potrdil zvezo z glasbeno zvezdnico. Kelce je vsem, ki se želijo vanj našemiti za noč čarovnic, predlagal, naj kostumu dodajo zapestnice prijateljstva. Te so namreč med bazo oboževalcev Swiftove nadvse priljubljene.