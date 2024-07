Travis Kelce zapravil slabih 70 tisoč evrov za izbrankina darila

Trenutno najbolj opevan zvezdniški par bo kmalu praznoval prvo obletnico. Glasbena zvezdnica Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce medsebojne ljubezni ne skrivata, zanjo pa sta očitno pripravljena odšteti tudi vrtoglave vsote denarja.

Po poročanju tujih medijev naj bi športnik med obiskom italijanske prestolnice mode, kjer je njegova izbranka nastopila na dveh razprodanih koncertih, zapravil zajeten kupček denarja. Taylor naj bi kupil več kot 14 daril luksuznih blagovnih znamk, zanje pa odštel slabih 70 tisoč evrov. Med darili naj bi se skrivali tudi kosi modnih hiš Valentino, Bottega Veneta, Fendi in Prada.

Za to romantično gesto se je odločil po tem, ko je Taylor Swift javno označil za svojo gospo in dodal, da je ponosen na njuno zvezo. "Ta evropski del njene turneje se spreminja v izjemno izkušnjo, saj jo Travis podpira in ji izkazuje ljubezen 24 ur na dan, 7 dni v tednu," je za tuje medije povedal vir blizu para. Travis bo sicer zamudil nekaj koncertov v Evropi, saj se bo moral vrniti v Združene države Amerike, kjer ga čakajo priprave na novo sezono.