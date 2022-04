Travis na grobu Roberta Kardashiana iskal blagoslov za poroko

''Prišel je k meni in vprašal za tvojo roko,'' je povedala Jennerjeva in dodala: ''Bilo je tako lepo in nežno in nato je povedal, da je šel tudi na grob tvojega očeta in enako vprašal tudi njega, takrat sem postala zelo čustvena.'' 66-letnica je nato v solzah Kim dejala tudi: ''Tako si želim, da bi bil vaš oče tukaj, da bi lahko vse to videl. Ne morem verjeti, da se bo Kourtney poročila prvič, a ni to lepo?'' Robert Kardashian je umrl 30. septembra 2003 po bitki z zahrbtno boleznijo, umrl je zaradi raka grla.