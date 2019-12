Travis o nekdanji: Ljubim jo, vedno jo bom

27-letni raper Travis Scottni več v zvezi z 22-letno Kylie Jenner, toda njegova ljubezen do nje še vedno živi. Glasbenik se je namreč pogovarjal z novinarjem revije XXL in spregovoril o svojem trenutnem življenju ter vzponih in padcih, ki jih je preživel, spregovoril je tudi o svoji nekdanji, s katero imata enoletno hčerko Stormi.

"Veliko časa preživljam z družino in hčerko Stormi. Biti oče je nekaj najboljšega, nikoli nisem mislil, da bo tako. Stormi je čudovito bitje, je kot moja najboljša prijateljica, lajša mi življenje. S tem, kako razmišlja, me navdihuje in preseneča me vsak dan. Noro. Skupaj z njeno mamico sva si omislila ime Stormi. Ljubim njeno mami, vedno jo bom."

Dotaknil pa se je tudi trenutkov, ko sta imela s Kylie v razmerju težka obdobja, dejal je, da so za njune težave bili krivi tudi "zunanji glasovi". "Težji del odnosov je najti pravi glas v milijonu zunanjih glasov, ki motijo," je priznal, toda kateri so bili ti glasovi, ni povedal, znano pa je, da ima celotna družina Kardashian/Jenner zelo močno mnenje, ko pride do ljubezenskih razmerij v družini.

Travis in Kylie sta se po dveh letih razmerja razšla v oktobru, in čeprav nobeden od njiju ni komentiral razloga njune ločitve, sta se strinjala, da je Stormi na prvem mestu, in ​​kot je videti, sta nekdanja zaljubljenca v prijateljskem odnosu.