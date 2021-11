Travis Scott bo poravnal pogrebne stroške za žrtve koncertne tragedije

Scott se v tem času bori tudi s pritiski javnosti. Očitajo mu namreč, da nasilja in divjanja v občinstvu ni poskušal preprečiti, temveč je vse to še dodatno spodbujal. Tako je nastop nadaljeval, med tem ko so nekateri že reševali prve žrtve stampeda med publiko in jim nudili prvo pomoč. Nekateri udeleženci nesreče so že napovedali, da se bodo podali v tožbo proti raperju, partnerju resničnostne zvezdnice Kylie Jenner.