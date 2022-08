Travis Scott leto po tragediji z rezidenco v Las Vegasu

Travis Scott se vrača na veliki oder skoraj eno leto po tem, ko je med njegovim festivalom Astroworld leta 2021 v stampedu umrlo 10 ljudi. Nočni klub Zouk v Las Vegasu je v ponedeljek naznanil, da bo 31-letni raper prihodnji mesec sedemkrat nastopil na njihovem prizorišču. Raper se sicer še danes dobro spominja svojega tragičnega nastopa in sočustvuje z vsemi žrtvami in njihovimi svojci.

Travis Scott bo nastopil z nizom sedmih nastopov, imenovanih Road to Utopia, ki bodo "pretresljiva, rezidenčna izkušnja, prva te vrste, v nočnem klubu". To bo priložnost za Scotta, da predstavi nekaj svoje prihajajoče glasbe, piše v sporočilu za javnost. "Travis Scott je bil najbolj primeren za na seznam nočnega kluba Zouk," je v izjavi dejal Andrew Li, izvršni direktor skupine Zouk. "Njegove električne predstave se bodo odlično ujemale z našim vzdušjem in našim gostom prinesle izjemno predstavo, kakršne ne morejo najti v Las Vegasu."

icon-expand Travis Scott FOTO: Profimedia

Novica prihaja mesec dni po tem, ko je bil Scottov nastop na festivalu Day N Vegas v Nevadi odpovedan. Organizatorji festivala v Vegasu, ki naj bi potekal med vikendom ob prazniku dela med 2. in 4. septembrom, so povedali, da je bil nastop odpovedan zaradi kombinacije logističnih, časovnih in produkcijskih težav. To bi bil prvi festivalski nastop za zvezdnika po Astroworldu. Scott je po tragediji imel svoj prvi javni nastop med majsko dirko Formule 1 Grand Prix v popularnem klubu E11 v Miamiju. Igral je tudi na koncertu Coachella in zabavi pred oskarji. Po tragediji je bilo proti Scottu, Live Nationu in drugim vpletenim v festival vloženih 400 tožb. Vse stranke so bile obtožene malomarnosti in zadeve so bile združene v eno civilno obtožbo, ki zastopa skoraj 2800 udeležencev festivala.

Tako Scott kot Live Nation sta zanikala obtožbe. Decembra je 31-letni reper povedal, da je "1000-odstotno" naredil vse, kar je lahko, da bi pomagal umirajočim posameznikom, ko je vedel, da obstaja težava. "Kadar koli slišiš kaj takega, želiš ustaviti predstavo, želiš zagotoviti, da oboževalci dobijo ustrezno pozornost, ki jo potrebujejo," je dejal reper, ki si s Kylie Jenner deli dva otroka. "In kadar koli sem lahko videl kaj takega, sem to storil. Nekajkrat sem koncert ustavil, da bi se prepričal, da so vsi v redu."

