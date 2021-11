Travis Scott Kylie Jenner in hčerki podaril ujemajoča se diamantna prstana

Travis Scott je Kylie Jenner in hčerki Stormi podaril ujemajoča se diamantna prstana.

Nad Scottovo velikodušno gesto je bila presenečena njena sestra Khloe Kardashian , ki je sestrin novi nakit komentirala: "Ne, ne morem verjeti, da je to naredil!" Nato pa malo v šali dodala: "Presneto!"

"Očka nama je podaril ujemajoča se prstana," je 24-letna Kylie pospremila objavljeno fotografijo, na kateri lahko vidimo njeno roko poleg Stormijine. Kylie je imela svoje nohte tokrat urejene s francosko manikuro, nohti pa so bili posuti s perlami, medtem ko je tudi malčica imela nohte nalakirane z zeleno barvo.

Kylie Jenner je na Instagramu razkrila, da je 29-letni raper Travis Scott obdaril njo in njuno 3-letno hčerko Stormi z diamantnima prstanoma. Razkošna prstana sestavlja ogromen kamen v hruškasti obliki, ki leži poleg brušenega diamanta v stilu ''Ti in jaz".

Khloe ni bila edina, ki je pokazala navdušenje nad nakitom. Mike Fried, izvršni direktor podjetja The Diamond Pro, je za Page Six povedal, da sta razkošna prstana vredna kar nekaj zelencev. "Ta dva ujemajoča se prstana sta popolnoma osupljiva zaradi svoje edinstvene zasnove in predstavitve diamantov," je dejal.

Kyliejini ogromna diamanta sta videti, da imata vsak po 5 ali 6 karatov, kar pomeni, da je vrednost prstana nekje okrog 325.000 dolarjev (kar pomeni približno 280.100 evrov). Videti je, da sta Stormijina diamanta po 1,5 karata vsak, tako da je prstan ocenjen na 120.000 dolarjev (približno 103.421 evrov).

Čeprav Jennerjeva ni razkrila, ali se za osupljivimi darili skriva kakšna posebna priložnost, pa parček že odšteva tedne, ko se bo družinica razveselila še enega otroka.