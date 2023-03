Travis Scott obtožen fizičnega napada in namerne povzročitve škode na opremi

Raper Travis Scoot je znan po svojem nekoliko problematičnem vedenju, nedavno pa se je v enem od nočnih klubov v New Yorku znašel v fizičnem spopadu. Kot so povedali očividci, se je nekdanji partner resničnostne zvezdnice Kylie Jenner sporekel s tonskim mojstrom in ga udaril v obraz, kasneje pa je namerno poškodoval ekran in zvočnik. Žrtev je zvezdnika sedaj obtožila fizičnega napada in poškodbe opreme v vrednosti skoraj 12.000 evrov.

Raper Travis Scott je znan po svojem nekoliko nemirnem značaju in problemetičnem vedenju. Večkrat je bil že obtožen zaradi spodbujanja nasilja na svojih koncertih, nedavno pa se je sam znašel v fizičnem obračunu. Med obiskom enega od nočnih klubov v New Yorku se je nekdanji partner Kylie Jenner sporekel s tonskim mojstrom, ga udaril v obraz, kasneje pa celo namerno poškodoval njegov zvočnik in ekran.

Policija je potrdila, da je bila zoper zvezdnika podana prijava, čeprav domnevna žrtev po dogodku ni tožila o bolečinah ali kazala znakov poškodb. Kot je še zapisano v prijavi, je raper s svojim izpadom povzročil za okoli 12.000 evrov škode na opremi. 30-letnik je po incidentu klub zapustil z neznanim vozilom, kljub podani prijavi pa ni bil aretiran.

Scott, ki je sicer oče dveh otrok, ki jih ima z zvezdnico resničnostnega šova, je bil v preteklih letih vpleten v različne tožbe, vključno s priznanjem krivde za neprimerno vedenje februarja 2018 za incident na koncertu v Arkansasu leto prej. Leta 2017 je bil obtožen tudi spodbujanja nemirov, za kar pa se je izrekel za nedolžnega.

Njegov največji škandal doslej je bil festival Astroworld leta 2021 v Houstonu, na katerem je bilo po izbruhu stampeda poškodovanih več 100 ljudi, 10 pa jih je umrlo. Po tragičnem dogodku so udeleženci in družine vložili 400 tožb proti Scottu in ostalim sodelujočim na festivalu. Raper se je izrekel za nedolžnega in celo ponudil možnost poravnave pogrebnih stroškov za žrtve, kar je polovica družin zavrnila.