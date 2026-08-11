Travisa Barkerja pred usodnim letom hčerka prosila, naj ostane doma

Travis Barker , sloviti bobnar skupine Blink-182 , je v nedavnem pogovoru podrobno opisal dogodke, ki so vodili do tragične letalske nesreče septembra 2008. V podkastu On Purpose with Jay Shetty je razkril, da je imel pred vzletom izredno močan občutek, da nekaj ni v redu, podobno slutnjo pa je izrazila tudi njegova takrat še majhna hčerka, danes 20-letna Alabama . Nesreča, ki se je zgodila po koncertu v Južni Karolini, je bila ena najhujših preizkušenj v njegovem življenju, saj sta s prijateljem Adamom "DJ AM" Goldsteinom edina preživela strmoglavljenje zasebnega letala, ki je zahtevalo štiri smrtne žrtve.

Najbolj pretresljiv del Barkerjeve pripovedi se nanaša na slovo od hčerke Alabame, ki je bila takrat stara le nekaj let. Barker se spominja, da hčerka običajno ni bila tako čustvena, tisti dan pa je obupano jokala in ga rotila, naj z njimi ostane doma. "Bila je v solzah in govorila o tem, da bo z letala odpadla streha," je povedal bobnar, ki danes te besede vidi kot neposredno preroško opozorilo na tragične dogodke, ki so sledili po vzletu njihovega zasebnega letala, ki je ob strmoglavljenju zagorelo.

Barker je pred samim vzletom celo poklical svojega očeta, da bi dobil tolažbo. "Celo očetu sem rekel: Če se mi kaj zgodi, poskrbi za otroke. Govoril sem preveč mračne stvari," se je spominjal bobnar. Barker pravi, da bi se danes v enaki situaciji odzval drugače. "Danes, ko sem starejši, bi preprosto rekel: 'Mislim, da se na to letalo ne bom vkrcal,'" je še priznal med gostovanjem pri priljubljenem ustvarjalcu spletnih vsebin.