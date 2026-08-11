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Tuja scena

Travisa Barkerja pred usodnim letom hčerka prosila, naj ostane doma

Los Angeles, 11. 08. 2026 12.28 pred 3 urami 2 min branja 9

Avtor:
E.K.
Travis Barker

Glasbenik Travis Barker je v iskrenem pogovoru obudil spomin na usodno letalsko nesrečo iz leta 2008. Že pred poletom ga je preveval slab občutek, hčerka Alabama pa ga je v solzah rotila, naj ne odide in ostane doma. Tudi sam je očetu pred odhodom naročil, naj pazi na njegove otroke. Danes priznava, da bi svojim slutnjam prisluhnil in se na letalo ne bi vkrcal.

Travis Barker, sloviti bobnar skupine Blink-182, je v nedavnem pogovoru podrobno opisal dogodke, ki so vodili do tragične letalske nesreče septembra 2008. V podkastu On Purpose with Jay Shetty je razkril, da je imel pred vzletom izredno močan občutek, da nekaj ni v redu, podobno slutnjo pa je izrazila tudi njegova takrat še majhna hčerka, danes 20-letna Alabama. Nesreča, ki se je zgodila po koncertu v Južni Karolini, je bila ena najhujših preizkušenj v njegovem življenju, saj sta s prijateljem Adamom "DJ AM" Goldsteinom edina preživela strmoglavljenje zasebnega letala, ki je zahtevalo štiri smrtne žrtve.

Alabama Barker
Alabama Barker
FOTO: Profimedia

Najbolj pretresljiv del Barkerjeve pripovedi se nanaša na slovo od hčerke Alabame, ki je bila takrat stara le nekaj let. Barker se spominja, da hčerka običajno ni bila tako čustvena, tisti dan pa je obupano jokala in ga rotila, naj z njimi ostane doma. "Bila je v solzah in govorila o tem, da bo z letala odpadla streha," je povedal bobnar, ki danes te besede vidi kot neposredno preroško opozorilo na tragične dogodke, ki so sledili po vzletu njihovega zasebnega letala, ki je ob strmoglavljenju zagorelo.

Barker je pred samim vzletom celo poklical svojega očeta, da bi dobil tolažbo. "Celo očetu sem rekel: Če se mi kaj zgodi, poskrbi za otroke. Govoril sem preveč mračne stvari," se je spominjal bobnar. Barker pravi, da bi se danes v enaki situaciji odzval drugače. "Danes, ko sem starejši, bi preprosto rekel: 'Mislim, da se na to letalo ne bom vkrcal,'" je še priznal med gostovanjem pri priljubljenem ustvarjalcu spletnih vsebin.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
metalika
11. 08. 2026 15.35
Lahko je biti pameten za nazaj. Vsak potnik ima lahko pred letom ali ob turbulenci slab občutek in je vesel šele, ko letalo varno pristane. Ker je v tem primeru žal prišlo do nesreče, se zdaj vsak občutek in vsaka izjava za nazaj predstavlja kot nekakšna slutnja. Ne nabijajte in ne ustvarjajte senzacije iz tragedije.
Odgovori
+0
1 1
deltex
11. 08. 2026 15.32
Del vsebine je ustvarjen s pomočjo UI. Saj ok, samo jaz še zdaj ne vem, kdo se je, če sploh ponesrečil.
Odgovori
+1
1 0
krapezsaso
11. 08. 2026 15.17
Ja kdo je pa to tokrat?
Odgovori
+1
1 0
GUNDABAD
11. 08. 2026 15.04
evo tako zbrisat komentar
Odgovori
-2
0 2
hapiness
11. 08. 2026 14.55
blodnje
Odgovori
0 0
ljubim svojo državo
11. 08. 2026 14.32
ma nemoj poceni promocija
Odgovori
+3
5 2
ma96
11. 08. 2026 14.27
Hčerka pri 2 letih ga je rotila naj ostane doma in rekla, da bo odpadla streha? Ta je pa bosa. Članek je tudi napisan tako, da sem moral Googlat, a je hčerka živa ali je umrla v nesreči.
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+2
5 3
First Last
11. 08. 2026 14.49
Ti si bos, miljarde ljudi na svetu, vsak dan leti koliko letal, dol padlo ze koliko letal.. da se to ne zgodi je tudi bosa. Pa se nekaj, da ni nekaj vec na tej realnosti kot lahko nas um sprejme in dojame je tudi bosa
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-3
0 3
GUNDABAD
11. 08. 2026 15.03
ja res je, tudi meni ni jasno kaj je s hčerko, ne repa ni glave
Odgovori
-1
0 1
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