Zvezdnik nepozabne Briljantine John Travolta je šest let po boleči izgubi ljubljene žene Kelly Preston presenetil z iskrenim vpogledom v svoje ljubezensko življenje. Igralec je v čustvenem pogovoru z voditeljem Craigom Melvinom v oddaji Today razkril, da svojega srca ni popolnoma zaklenil in da ponovno dopušča možnost za zmenkarije. "Ljubezen je vse, je del moje osebnosti. Ali sem torej odprt zanjo? Da," je priznal Travolta. Vendar pa pot do te točke ni bila preprosta, njegova glavna misija preteklih let je bila namreč zaščititi sina in hčerko, ki sta ob materini smrti doživela nepredstavljiv šok.

John Travolta in Kelly Preston FOTO: Profimedia

Po smrti žene, ki je pri 57 letih izgubila dvoletni boj z rakom dojke, se je zvezdnik znašel pred zahtevno nalogo samohranilstva. Njegov sin Benjamin, ki danes šteje 15 let, je bil ob materini smrti star komaj devet let, medtem ko je bila hčerka Ella Bleu, ki je danes stara 26 let, prav tako v občutljivem življenjskem obdobju. Igralec je pojasnil, da je bilo zadnjih šest let izjemno zahtevnih, saj je moral prevzeti obe starševski vlogi, da bi otrokoma zagotovil čustveno stabilnost. "Želel sem poskrbeti, da bosta preskrbljena in pomirjena glede svoje prihodnosti ter tega, kar se je zgodilo," je dejal in dodal, da so vsako leto močnejši.