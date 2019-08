John Travolta o nekdanji soigralki, ki bije tretjo bitko z rakom

Danes 70-letna Olivia Newton-John in 65-letni John Travolta sta leta 1978 zavzela srca širše javnosti s svojima vlogama v filmuBriljantina. Čeprav je od takrat minilo več kot 40 let, sta nekdanja soigralca v vmesnem času ostala dobra prijatelja. Newton-Johnova, ki je že pred leti zbolela za rakom, ga premagala, nato ponovno zbolela in dobila še eno bitko, zdaj bije že tretji boj z rakom dojke četrtega stadija. Zaradi njenega zdravstvenega stanja jo je javnost v preteklem letu pomotoma označila celo za pokojno. V znak podpore se je v ameriški pogovorni oddaji Entertainment Tonight nedavno oglasil Travolta, ki je dejal, da je nanjo zelo ponosen:''Izgleda neverjetno. Ni se kaj dosti spremenila, takšna je, kot je bila pred leti. Srečen sem in zelo ponosen nanjo.''

Tudi Olivia je pred časom dejala, da je kljub postavljeni diagnozi srečna ženska: ''Prava srečnica sem, ker to prestajam že tretjič in sem še vedno tukaj. Vsi se zavedamo, da bomo nekega dne umrli in nikoli ne moremo vedeti, kdaj bo prišel ta dan. Ko ti zdravniki enkrat sporočijo, da si zbolel za rakom ali kakšno drugo hudo boleznijo, so ti dnevi naenkrat šteti. Vsak dan življenja je zato pravzaprav darilo.'' Nadaljevala je z razlago, da je najverjetneje še vedno živa zato, ker se ni vdala psihološkemu pritisku: ''Nisem se obremenjevala s časovnim okvirjem, sploh nisem želela izvedeti, koliko časa še imam na voljo. Stvar je namreč takšna: ko ti enkrat sporočijo, da boš živel še maksimalno šest mesecev, se to ponavadi uresniči, ker se naša misel oklene te ideje in odštevamo vsak dan do izteka danega roka. Naša psiha ima neverjetno moč. Zato nikoli nisem razmišljala o tem, koliko časa mi je ostalo, vsak dan izkoristim, kot da je zadnji.''