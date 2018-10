Ker obožuje orgije, si je omislil gigantsko posteljo za sto tisočakov

"Moja prva orgija se je zgodila, ko sem bil v sedmem razredu, ko sem jih imel trinajst. Oče je bil v zaporu zaradi drog, mama pa nas je preselila v zavetišče za brezdomce na Broadwayu. Naša šola je bila tri bloke stran, vmes pa smo imeli 45 minut za kosilo. Bil sem prvič v taki stavbi. Šli smo na streho z dvigalom, na vrhu pa smo vsi odložili svoja oblačila. Bilo nas je kakih pet deklet in deset fantov in smo se ljubili v izmenah," se je pohvalil 30-letni raper A$AP Rocky, ki je maja letos izdal tretji album Testing.

Priznal je, da je poslej velikokrat sodeloval pri tovrstnih početjih in da jih je veliko tudi posnel. Da pa ima resnično velike tendence v tej smeri, pa je pokazal tako, da si je privoščil gigantsko posteljo za sto dolarskih tisočakov (več kot 86,7 tisoč evrov).

"Potrebujem jo, ker je imamo veliko orgij z nekaterimi ženskami, s katerimi smo si zelo blizu. Obkrožajo me svobodomiselne ženske, ki imajo rade podobno sr**je kot jaz. Moški so ponavadi negotovi glede uspešnih žensk, ki žurirajo. Zato so z mano, saj vedo, da jim ne bom strl srca ali kaj podobnega. In, zakaj ne? Pokadimo kaj dobrega in se zabavajmo, kolikor se lahko!" je v smehu povedal.