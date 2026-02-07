'Trener' Snoop Dogg že navdušuje olimpijce

Že pred otvoritveno slovesnostjo je v Milanu obiskal ameriškega drsalca Ilio Malinina . Slednji mu je pokazal nekaj impresivnih skokov ter dokazal, da lahko naredi tudi salto nazaj.

Udeležil se je tudi tekmovanja v krlingu, kjer je podprl ameriška predstavnika med mešanimi dvojicami Coryja Thiesseja in Koreyja Dropkina ob njuni zmagi nad Kanado z rezultatom 7:5. Omenjena tekmovalca sta bila nad njegovo podporo navdušena.

"Olimpijske igre so na sporedu. Tukaj so naši prijatelji in družina, ki nas podpirajo. Trener Snoop je danes izgledal zelo dobro," je povedal Dropkin in dodal, da so se okrog njega in njegove sotekmovalke začeli zbirati ljudje, ki jih sploh nista poznala, pri čemer je glasbenik objel tudi njegovo mamo.