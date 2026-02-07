Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

'Trener' Snoop Dogg že navdušuje olimpijce

Milano, 07. 02. 2026 16.12 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Snoop Dogg se je že preizkusil v krlingu.

Ameriški raper Snoop Dogg se v teh dneh v Milanu smuka okrog številnih športnikov. V ospredju njegovega zanimanja so predvsem tekmovalci, ki tekmujejo na ledu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Že pred otvoritveno slovesnostjo je v Milanu obiskal ameriškega drsalca Ilio Malinina. Slednji mu je pokazal nekaj impresivnih skokov ter dokazal, da lahko naredi tudi salto nazaj.

Snoop Dogg si je prislužil naziv častnega trenerja ameriške olimpijske reprezentance.
Snoop Dogg si je prislužil naziv častnega trenerja ameriške olimpijske reprezentance.
FOTO: Profimedia

Udeležil se je tudi tekmovanja v krlingu, kjer je podprl ameriška predstavnika med mešanimi dvojicami Coryja Thiesseja in Koreyja Dropkina ob njuni zmagi nad Kanado z rezultatom 7:5. Omenjena tekmovalca sta bila nad njegovo podporo navdušena.

"Olimpijske igre so na sporedu. Tukaj so naši prijatelji in družina, ki nas podpirajo. Trener Snoop je danes izgledal zelo dobro," je povedal Dropkin in dodal, da so se okrog njega in njegove sotekmovalke začeli zbirati ljudje, ki jih sploh nista poznala, pri čemer je glasbenik objel tudi njegovo mamo.

Snoop Dogg se je že preizkusil v krlingu.
Snoop Dogg se je že preizkusil v krlingu.
FOTO: Profimedia

Ameriški raper je bil sicer že za olimpijske igre v Parizu leta 2024 imenovan za častnega trenerja ameriške reprezentance. Iz ameriškega olimpijskega komiteja so lansko jesen sicer sporočili, da bo Snoop Dogg to vlogo opravljal tudi v Milanu in Cortini. Pred odhodom na olimpijske igre je obljubil, da bo zagotovo stopil na led. Obljubo je izpolnil na način, da se je s strojem za obnovo ledene površine zapeljal po ledeni ploskvi.

Preberi še Zimske olimpijske igre sta odprla Mariah Carey in Andrea Bocelli

Glasbenik je sicer pred odhodom na tekmovanje izrazil globoko spoštovanje do ameriških športnikov. "Ameriški športniki so resnične zvezde. Tukaj sem zato, da jih vzpodbujam, motiviram in jim ponudim kakšen nasvet."

Preberi še Naša smučarka Lila Lapanja je že srečala Snoop Dogga

"Prišel je k nam in nam prinesel majhna darila. Bilo je zelo zabavno," je povedal trener ameriške ekipe v krlingu Phill Drobnick. Poleg Američanov je Snoop Dogg navdušil tudi britanskega tekmovalca v krlingu Brucea Mouata, saj ga je prosil za skupno fotografijo. "To je bilo noro," je zaključil Mouat. Z njim pa se je uspela fotografirati tudi naša smučarka Lila Lapanja.

snoop dogg zimske olimpijske igre raper športniki

Bo razkritje Epsteinovih dokumentov razdvojilo norveško kraljevo družino?

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
vizita
Portal
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje
Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
cekin
Portal
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Po dvigu minimalne plače višje minimalne urne postavke in nadomestila za brezposelnost
Po dvigu minimalne plače višje minimalne urne postavke in nadomestila za brezposelnost
moskisvet
Portal
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
dominvrt
Portal
Zakaj mačke ponoči postanejo bolj aktivne in kako jim prilagoditi dom
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527