'Trener' Snoop Dogg že navdušuje olimpijce

Že pred otvoritveno slovesnostjo je v Milanu obiskal ameriškega drsalca Ilio Malinina. Slednji mu je pokazal nekaj impresivnih skokov ter dokazal, da lahko naredi tudi salto nazaj.
Udeležil se je tudi tekmovanja v krlingu, kjer je podprl ameriška predstavnika med mešanimi dvojicami Coryja Thiesseja in Koreyja Dropkina ob njuni zmagi nad Kanado z rezultatom 7:5. Omenjena tekmovalca sta bila nad njegovo podporo navdušena.
"Olimpijske igre so na sporedu. Tukaj so naši prijatelji in družina, ki nas podpirajo. Trener Snoop je danes izgledal zelo dobro," je povedal Dropkin in dodal, da so se okrog njega in njegove sotekmovalke začeli zbirati ljudje, ki jih sploh nista poznala, pri čemer je glasbenik objel tudi njegovo mamo.
Ameriški raper je bil sicer že za olimpijske igre v Parizu leta 2024 imenovan za častnega trenerja ameriške reprezentance. Iz ameriškega olimpijskega komiteja so lansko jesen sicer sporočili, da bo Snoop Dogg to vlogo opravljal tudi v Milanu in Cortini. Pred odhodom na olimpijske igre je obljubil, da bo zagotovo stopil na led. Obljubo je izpolnil na način, da se je s strojem za obnovo ledene površine zapeljal po ledeni ploskvi.
Glasbenik je sicer pred odhodom na tekmovanje izrazil globoko spoštovanje do ameriških športnikov. "Ameriški športniki so resnične zvezde. Tukaj sem zato, da jih vzpodbujam, motiviram in jim ponudim kakšen nasvet."
"Prišel je k nam in nam prinesel majhna darila. Bilo je zelo zabavno," je povedal trener ameriške ekipe v krlingu Phill Drobnick. Poleg Američanov je Snoop Dogg navdušil tudi britanskega tekmovalca v krlingu Brucea Mouata, saj ga je prosil za skupno fotografijo. "To je bilo noro," je zaključil Mouat. Z njim pa se je uspela fotografirati tudi naša smučarka Lila Lapanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.