Trenutek, ko je Taylor Swift spoznala, da je sprožila prometni kolaps

Poročali smo, da je na stotine ljudi zaradi Taylor Swift zaustavilo promet in obkolilo bar v New Jerseyju. Splet so sedaj preplavile fotografije, na katerih je moč videti, kako je dejstvo, da se je zaradi nje zgodil pravi prometni kolaps, presenetilo glasbeno zvezdnico.

Spomnimo, ko so okoliški prebivalci izvedeli, kje se Swiftova nahaja, so obkolili bar in zaustavili promet na bližnjih cestah. Na ulicah naj bi se zbralo na stotine ljudi, ki so vzklikali pevkino ime. Najbolj vztrajni posamezniki so pred stavbo čakali več ur, pregnal jih ni niti mrak. Zaradi oviranja prometa je morala posredovati celo policija, v restavraciji pa so morali zagrniti vse zavese, kar je pošteno razburilo vse, ki so želeli videti, kaj se dogaja na zvezdniški večerji.