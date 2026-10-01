Tretjič se je poročil Jim Carrey: srečo našel s pol mlajšo umetnico Min Ah

Jim Carrey je stopil v zakonski stan s svojo dolgoletno partnerko Min Ah . Kot poroča TMZ , sta si usodni 'da' izrekla na manjši zasebni slovesnosti v Los Angelesu. Par se je poročil le sedem mesecev po tem, ko sta svojo zvezo prvič javno potrdila na podelitvi nagrad cezar v Parizu. 64-letni zvezdnik je marca prejel častnega cezarja za svoj doprinos k filmski umetnosti, poleg družine pa mu je tedaj ob strani stala tudi 32-letna umetnica.

Jim Carrey je pred meseci prvič javno o partnerki spregovoril na podelitvi nagrad.

"Hvala moji čudoviti družini, hčerki Jane in vnuku Jacksonu. Rad vaju imam zdaj in za vedno. Hvala tudi moji čudoviti spremljevalki Min Ah. Rad te imam, Min Ah," je igralec v začetku leta dejal v svojem zahvalnem govoru.

Mladoporočenca sicer svojo zvezo že leta skrbno skrivata pred očmi javnosti. Skupaj so ju v javnosti prvič fotografirali že v začetku leta 2022, ko sta zapuščala dobrodelni večer komedije, ki ga je v losangeleškem klubu Largo vodil Judd Apatow.

Za Carreyja je to že tretji zakon. Zvezdnik filma Maska je bil med letoma 1987 in 1995 poročen z igralko Melisso Womer, s katero ima hčerko Jane. Leto po svoji prvi ločitvi pa se je poročil s soigralko iz filma Butec in butec Lauren Holly, s katero sta se razšla po nekaj mesecih.