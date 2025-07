Tretjič se je poročila nekdanja članica skupine Spice Girls Mel B

Poročila se je zvezdnica skupine Spice Girls Mel B . Pevka je v londonski katedrali večno zvestobo obljubila partnerju Roryju McPheeju . Mladoporočenca sta bila pred začetkom zveze dolgoletna prijatelja, preden sta leta 2018 začela razmerje in se nato štiri leta kasneje tudi zaročila.

Rory McPhee in Mel B

Nevesta katere pravo ime je Melanie Brown , je nosila belo obleko z biseri, lase spete v visoko pričesko pa je prekrivala dolga tančica. Osupljiva obleka se je ponašala z dolgo vlečko, katero so držale njene prijateljice, ko jo je pred oltar namesto preminulega očeta Martina pospremil njen prijatelj James Steen . Ženin, 37-letni uspešni frizer pa si je na poročni dan nadel rdeč tartanski kilt.

Med svati so bili številni znani, med drugim manekenka Daisy Lowe in komedijantka Katherine Ryan. Med gosti na poroki je bila tudi nekdanja članica skupine Spice Girls, Emma Bunton, ki je v ikonično katedralo prispela med prvimi – v spremstvu moža Jadea Jonesa in njunega 17-letnega sina Beauja.

50-letna Mel B je bila pred tem že dvakrat poročena. Leta 1998 se je poročila s plesalcem Jimmyjem Gulzarjem, s katerim sta se po dveh letih zakona ločila. Deset let pa je bila kasneje poročena s filmskim producentom Stephenom Belafontejom, s katerim sta se leta 2017 ločila.