Trevor Noah v zaključnem govoru: Govorite s temnopoltimi ženskami

Ameriški komik Trevor Noah je oktobra sporočil, da se poslavlja od svoje večerne satirične oddaje The Daily Show. V ganljivem poslovilnem govoru je v četrtek še zadnjič sedel na voditeljski stolček in se poslovil od gledalcev v zadnji epizodi, v kateri je obujal spomine na svojo preteklost, nekaj besed je namenil svoji prihodnosti, seveda pa ni manjkalo niti smeha in solz.

Trevor Noah se je v zadnji epizodi legendarne oddaje The Daily Show, ki jo je vodil zadnjih sedem let, zahvalil svojim oboževalcem za podporo in dejal, da jih nikoli ni vzel za samoumevne. "Spomnim se, ko smo začeli snemati, nismo dobili dovolj ljudi, da bi si napolnili studio. Mislim, da je to vedno dobro, takšna je komedija." Nato se je zahvalil vsem gledalcem, vsem tistim, ki na spletu delijo odlomke njegove oddaje in vsem, ki so glede obravnavanih tematikah podali svoje mnenje. "Tudi če je bila kritika, ni nujno, da gre za zahvalo – od ljudi, ki gledajo s sovraštvom, vseeno dobimo gledanost, hvala vam."

Trevor Noah se je po sedmih letih poslovil od The Daily Showa. FOTO: Profimeda

Pomemben del komikovega zaključnega monologa se je nanašal na posebno omembo temnopoltih žensk, ki so ga skozi leta oblikovale. "Ljudem bom vedno govoril, če se resnično želite naučiti o Ameriki, se pogovarjajte s temnopoltimi ženskami. Za razliko od ostalih, si temnopolte ženske ne morejo privoščiti zajebancije." Dodal je, da temnopolte ženske še posebej vedo, "kaj je to sranje", zato se v tako velikem številu pojavijo na ameriških voliščih, saj vedo, kaj se zgodi, če stvari ne gredo v pravo smer. "Povem vam, naredite si uslugo, če resnično želite vedeti, kaj narediti ali kako narediti, ali kaj je najboljši ali najbolj enakopraven način – govorite s temnopoltimi ženskami. Veliko razlogov je, zakaj sem tukaj. Hvaležen sem jim in hvaležen sem za vas, v čast mi je bilo, hvala vam," je s solzah v očeh svoj govor zaključil Trevor.