Trezna Jessica Simpson: Med karanteno nisem niti pomislila na alkohol

Zvezdnica, ki je ponosna na to, da je trezna od novembra 2017, je dejala, da v času karantene na alkohol ni niti pomislila. Njena pot do treznega življenja je bila prepredena s preprekami, ki so bile psihološke in ne fizične narave. "Smešno je, ampak alkohol je bil zame nekaj, čemur sem se z lahkoto odrekla,"je razložila in dodala, da je polno podporo našla v možu Ericu Johnsonu.