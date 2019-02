Tri lepotne ikone letos slavijo abrahama – kaj je njihov 'kamen mladosti'?

Hollywoodske zvezdnice Catherine Zeta-Jones, Jennifer Lopezin Jennifer Anistonimajo skupne vsaj tri stvari: vse tri so se rodile leta 1969, ko je človeška noga prvič stopila na Luno, vse tri so zgradile uspešne kariere in vse tri veljajo za brezčasne lepotice. Letos bodo praznovale jubilejni 50. rojstni dan in številni se še vedno sprašujejo, kako so lahko z vsakim dodatnim letom še vedno tako mladostne. Čeprav drži, da je v svetu glamurja videz na prvem mestu in da številne zvezdnice za ohranjanje mladostnega videza zapravljajo astronomske količine denarja, se Jonesova, Lopezova in Anistonova držijo precej preprostih ritualov, ki jim, kot pravijo same, pomagajo do ohranjanja zdravega telesa in duha.

Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta Jones bo okroglo obletnico proslavila 25. septembra. Večkrat se je soočila z vprašanjem, ali je kdaj prestala lepotni popravek in vsakič znova je to zanikala. Dejala je, da je za njen videz zaslužno arganovo olje oziroma 'maroško tekoče zlato', ki si ga vsak večer v obilnih količinah nanaša na obraz, dekolte in lase. Njen najljubši kozmetični pripomoček je krema Elizabeth Arden, za katero odšteje približno 20 evrov. Pravi, da se izogiba ogljikovim hidratom in alkoholu in da v svoji domači telovadnici vsak dan pleše.