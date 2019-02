Tri ljubezenske zgodbe na letošnji rdeči preprogi

Nekateri zvezdniški pari se na letošnji rdeči preprogi ob podelitvi oskarjev nikakor niso držali nazaj – vsaj, kar zadeva zasebnost njihovega razmerja. Svojo ljubezen so pred fotografskimi objektivi zapečatili s poljubom.

Kelly Ripa in Mark Consuelos, igralca, ki sta se poročila leta 1996, sta po 23 letih zakona še vedno srečno zaljubljena. To sta dokazala tudi s poljubom, ki sta si ga izmenjala pred fotografskimi objektivi na rdeči preprogi ob letošnji podelitvi oskarjev. Consuelos je v enem od intervjujev v preteklosti dejal, da je že od začetka razmerja z Ripo čutil, da je ona tista 'prava': ''Najprej sva začela hoditi ven s skupino prijateljev in sodelavcev, sčasoma pa se je ta krog zmanjšal in na koncu sva bila le še midva. Priznati moram, da sem bil precej sramežljiv ... V romantičnem smislu nikakor nisem bil 'agresiven'.'' Njuna ljubezenska zgodba je vsekakor zanimiva: po več letih razmerja sta se namreč le nekaj dni pred poroko razšla. Po prepiru je Consuelos svoji dragi sledil v newyorški Central Park, od koder sta se po pogovoru skupaj napotila proti njegovemu domu in se poročila takoj naslednji dan.

Kelly Ripa in Mark Consuelos po 23 letih zakona še vedno srečno zaljubljena FOTO: AP

Amy Adams in Darren Le Gallo sta se leta 2015 po sedmih letih razmerja odločila svojo ljubezen zapečatiti s poroko. O svojem izbrancu je Adamsova za Vanity Fair leta 2013 povedala, da se zaveda, da je izjemno ljubeč, sposoben in lep ter da v sebi nosi dobroto, za katero si nikoli ni niti drznila upati, da jo bo kdaj izkusila. Srečno zaljubljena zakonca sta si naklonjenost, ki jo še vedno čutita eden do drugega, na rdeči preprogi izkazala z objemom in poljubom.

Amy Adams in Darren Le Gallo med poljubljanjem na rdeči preprogi FOTO: AP

Igralka Meagan Good in pastor Devon Frankinsta poročena več kot šest let, njuna ljubezen pa je ostala močna, kljub temu da sta pogosto ločena. Meagan namreč zaradi svoje igralske kariere precej časa preživi stran od Frankina, kar pa se v njunem primeru ni izkazalo za pretirano veliko oviro. V času, ko je Goodova v Južni Afriki snemala film Monster Hunter, jo je partner med telefonskim pogovorom vprašal, kako močno si želi, da bi bil tudi on tam z njo. Povedati je morala številko od ena do deset in Meagan je odgovorila z 11. To je bilo za Frankina dovolj, da se je usedel na letalo in letel več kot 30 ur, na svoji poti iz Los Angelesa do Južne Afrike zamenjal tri kontinente in kmalu po končnem pristanku na svojem Instagramu objavil fotografijo s svojo drago, pod katero je med drugim zapisal: ''Srečna žena, srečno življenje!'' Srečna zaljubljenca sta svojo ljubezen s poljubom okronala tudi na rdeči preprogi, Goodova pa je ob tej priložnosti presenetila tudi z novo barvo las, saj se je iz temnolaske prelevila v svetlolasko.