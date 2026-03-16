Tri veličastne zabave, na katerih se družijo zvezdniki po oskarjih

Povabilo na zabavo Vanity Fair je eno najbolj zaželenih povabil v Hollywoodu. In zato seveda ni nič nenavadno, da so se pred vhodom fotografom nastavljali zvezdniki z A-liste, ki pa niso bili zgolj iz zabavne industrije – kot sta na primer Maria Šarapova in Monica Lewinsky. Medtem pa sta Leonardo DiCaprio in Steven Spielberg zakorakala na uradno zabavo oskarjev Governors Ball.
Vsako leto zabavo in dobrodelno dražbo organizira tudi britanski glasbenik Elton John, ki je skupaj z možem Davidom Furnishem zbiral sredstva za boj proti aidsu. Letos so zbrali skoraj 10 milijonov evrov. "Večina vas, ki ste tukaj, nas briljantno podpre vsako leto znova. Skozi vsa ta leta smo zbrali že ogromno denarja, mislim, da 125 milijonov (dolarjev), odkar smo začeli," je dejal pevec. "Vidite, kaj vse je možno, če ljudem ni vseeno. Še nikoli nismo bili bližje svetu brez aidsa, kot smo danes," pa je dodal njegov mož in soorganizator zabave David Furnish.
Povabljenci so tako uživali v glasbi Lole Young, nato pa so lahko med drugim dražili še fotografijo Roberta Redforda in Lauren Hutton ter fliper, okrašen z motivi Eltona Johna. "To je za čudovit namen. Mislim, da je to za poseben in pomemben namen, in še bolj kot to, res imam rada ta dva," je povedala pevka.
