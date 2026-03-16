Tri veličastne zabave, na katerih se družijo zvezdniki po oskarjih

Povabilo na zabavo Vanity Fair je eno najbolj zaželenih povabil v Hollywoodu. In zato seveda ni nič nenavadno, da so se pred vhodom fotografom nastavljali zvezdniki z A-liste, ki pa niso bili zgolj iz zabavne industrije – kot sta na primer Maria Šarapova in Monica Lewinsky. Medtem pa sta Leonardo DiCaprio in Steven Spielberg zakorakala na uradno zabavo oskarjev Governors Ball.

Maria Šarapova Profimedia

Monica Lewinsky Profimedia

Paul Mescal Profimedia

Colman Domingo Profimedia

Melanie Hamrick in Mick Jagger Profimedia

Dua Lipa in Callum Turner Profimedia

Huma Abedin in Anna Wintour Profimedia

Jessica Alba Profimedia

Kaia Gerber Profimedia

Vittoria Ceretti Profimedia

Kim Kardashian Profimedia

Dua Lipa in Callum Turner Profimedia

Jimmy Kimmel, Will Arnett, Amanda Anka in Jason Bateman Profimedia

























Vsako leto zabavo in dobrodelno dražbo organizira tudi britanski glasbenik Elton John, ki je skupaj z možem Davidom Furnishem zbiral sredstva za boj proti aidsu. Letos so zbrali skoraj 10 milijonov evrov. "Večina vas, ki ste tukaj, nas briljantno podpre vsako leto znova. Skozi vsa ta leta smo zbrali že ogromno denarja, mislim, da 125 milijonov (dolarjev), odkar smo začeli," je dejal pevec. "Vidite, kaj vse je možno, če ljudem ni vseeno. Še nikoli nismo bili bližje svetu brez aidsa, kot smo danes," pa je dodal njegov mož in soorganizator zabave David Furnish.

Becky G Profimedia

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz Profimedia

Callum Turner in Dua Lipa Profimedia

David Furnish Profimedia

Kate Beckinsale Profimedia

Keke Palmer Profimedia

Melissa McCarthy Profimedia

Harry Hamlin in Lisa Rinna Profimedia













