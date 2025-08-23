Dua Lipa je uradno vstopila v novo desetletje svojega življenja. Na rojstnodnevni torti (teh je bilo sicer kar nekaj) je vpihnila 30. svečko, njeni bližnji pa so jo zasuli z voščili. "Vse najboljše za 30. rojstni dan moji čudoviti in talentirani prijateljici. Tako zelo te imam rada, uživaj v vsakem trenutku," je pevki voščila italijanska modna oblikovalka Donatella Versace , medtem ko je pevkina sestra Rina Lipa sorojenki voščila z besedami: "Vse najboljše moji prijateljici, učiteljici in inspiraciji. Trideseta še nikoli niso bila videti tako dobro. Kako sem vesela, da te imam ob sebi."

Najbolj čustveno voščilo pa je Dua prejela od svojega očeta. "Vse najboljše za 30. rojstni dan, ljubezen moja. Danes ne praznujemo le mejnika, temveč neverjetno žensko, v katero si se razvila. Od trenutka, ko si prišla v moje življenje, si ga napolnila z veseljem, ponosom in namenom. Gledati, kako odraščaš v tako močno, prijazno in uspešno osebo, je bil največji privilegij mojega življenja," je zapisal Dukagjin Lipa.

"Tvoja pot, tvoji dosežki in način, kako se nosiš z gracioznostjo in odločnostjo, me navdihujejo vsak dan. Z mamo ne bi mogla biti bolj ponosna nate, a še bolj kot tvoj uspeh te resnično izjemno delajo tvoje srce, tvoje sočutje in ljubezen, ki jo tako svobodno daješ."

Čustven zapis je zaključil z besedami: "Ko vstopaš v to novo poglavje, se spomni, da v življenju ni samo to, kar dosežeš, ampak sreča, ljubezen in pomen, ki jih ustvariš na poti. Vem, da ti bo naslednje desetletje prineslo še več veselja, modrosti in izpolnitve, in vedno bom tukaj, da te bom spodbujal na vsakem koraku." K zapisu je dodal galerijo foto utrinkov iz Duinega življenja.

Na Instagramu se je oglasila tudi pevkina mama Anesa Lipa: "Od trenutka, ko si prišla v moje življenje, si ga napolnila z ljubeznijo, veseljem in ponosom. Gledati te, kako danes odraščaš v neverjetno žensko, je bilo največje darilo mojega življenja! Naj ti to novo desetletje prinese neskončno srečo, uspeh, ljubezen in vse sanje, ki si si jih kdajkoli želela! Tako sem ponosna nate in komaj čakam, da vidim vso veselje in ljubezen, ki ti ju bo prineslo naslednje poglavje!"