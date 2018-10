Triki, s katerimi je Meghan prikrivala nosečnost

Princ Harry in Meghan Markle sta novico o tem, da bosta postala starša, delila s svojci in člani kraljeve družine na poroki princese Eugenie in Jacka Brooksbanka , ki je potekala pred dnevi v kapelici Svetega Jurija znotraj gradu Windsor . Tam sta tudi sama maja letos vkorakala v zakonsko življenje, zato sta v precej podobnem okolju z bližnjimi delila tudi svoj drugi, izjemno pomemben življenjski trenutek.

Špekulacije so se stopnjevale, ko se je izvedelo, da naj bi njena mama, Doria Ragland , obiskovala tečaj za nego novorojenčkov. Viri blizu kraljevi družini so dejali, da naj bi se v kratkem celo preselila v London, da bi hčerki pomagala pri skrbi za otroka.

Potem ko sta zakonca obelodanila novico, da se bosta kmalu znašla v vlogi starševstva, so viri blizu paru za Peoplepovedali, da naj bi bila vojvodinja tik pred odhodom v Avstralijo na ultrazvoku ob svojem 12. tednu nosečnosti.

Meghan si je za prikrivanje nosečniškega trebuščka pomagala s triki, ki so ji omogočali tako zahtevano protokolarno eleganco kot tudi udobje. Fotografije zgoraj pričajo o njenih skrbno izbranih modnih kosih. Če gre verjeti virom, je bila noseča že v začetku avgusta – točno takrat, ko je tudi začela nositi bolj ohlapna oblačila. Njena modra obleka, o kateri smo že pisali, je bila torej neke vrste prelomnica v njenem modnem stilu. Kasneje smo jo lahko videli v kreacijah, ki so nosile ožji kroj do pasu, nato pa so se nadaljevale v široki 'A' obliki, ali pa v širših plaščih, ki niso dopuščali neposrednega pogleda na njen vedno bolj zaobljen trebuh.