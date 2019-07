Trikrat poročen: zaradi druge žene zapustil tretjo

Filmski mišičnjak Jean-Claude Van Damme je priznal, da še nikoli ni bil tako zaljubljen v ženo Gladys Portugues, kot je danes. Pozabila sta na svoje konflikte in končno uživata v svojem zakonu.

Jean-Claude Van Damme, ki se je poročil že s tremi ženskami, trenutno uživa življenje z drugo ženo Gladys Portugues. Znova sta se poročila leta 1999, ko se je igralec odločil, da se bo boril za svojo izgubljeno ljubezen in to mu je tudi uspelo. Zakonca sta se odločila, da bosta svoje težave iz preteklosti potisnila v stran, ker so čustva, ki jih čutita drug do drugega, pomembnejša.

Danes je njuna ljubezen trdna kot še nikoli. FOTO: Profimedia

Njuno razmerje ni bilo vedno sladko, tako kot v vsakem zakonu, sta imela vzpone in padce. Predvidevala sta, da bo razhod najboljša rešitev, ampak temu ni bilo tako. Igralec je spoznal, da ne more živeti brez svoje druge žene, njuna ljubezen pa je danes močnejša kot še nikoli.

"Odlično se razumemo, naša družina je povezana kot še nikoli," je povedal igralec za Daily Mail. "Otroci se dobro počutijo, tako kot moja žena. Ljudje se prepogosto ločujejo in to slabo vpliva na otroke," je še dodal filmski mišičnjak in pojasnil, da pot do njune trdne ljubezni ni bila lahka. Pozabila sta na nesoglasja in končno imata uspešen zakon. Ko sta se Jean-Claude Van Damme in Gladys Portugues prvič spoznala, sta izgledala kot popoln par. On je bil bleščeča akcijska filmska zvezda, ona pa zelo cenjena igralka in bodibilderka, družilo ju je ogromno skupnih stvari. Svojo ljubezen sta zapečatila leta 1987. Gladys je zanosila še isto leto in rodil se jima je sin Kristopher Julien van Varenberg. Čez tri leta pa sta pozdravila drugega otroka, hčerko Bianca Brigitte van Varenberg.

Zakonca sta se pobotala leta 1999, ko sta se znova poročila. FOTO: Profimedia