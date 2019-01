Triletnik je izrezana 'mini kopija' svojega očeta

27-letni glasbenik Louis Tomlinson, ki si je pot v zvezdniški svet začel utirati pred leti z igralskimi vlogami v serijah If I Had You in Waterloo Road, je leta 2010 postal član fantovske glasbene skupine One Direction – kmalu zatem, ko je izpadel iz britanskega glasbenega šova The X Factor. Priljubljena glasbena skupina je do sedaj izdala pet albumov, izvedla štiri svetovne glasbene turneje in prejela številne prestižne nagrade, Tomlinson pa se poleg dinamičnega profesionalnega življenja znajde tudi v domačem okolju. Pred približno tremi leti je namreč s partnerico Briano Jungwirth spočel sina, Freddieja Tomlinsona, na svojem Instagramu pa je objavil že nekaj njunih skupnih fotografij, na katerih je vidno, da je mali Freddie z vsakim dnem bolj podoben svojemu očetu.