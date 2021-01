Trimesečni sin igralke iz Harryja Potterja hospitaliziran zaradi covida

"Ubogi otrok je pozitiven na novi koronavirus. V redu je in mu gre dobro, vendar so (zdravniki) na srečo pozorni in previdni. Ta sev je zelo močan in nalezljiv, zato upam, da bodo ljudje v naslednjih tednih še posebej previdni. Resnično si nisem želela, da bo moja družina tako začela novo leto. Resnično se nisem želela tako kmalu vrniti v bolnišnico po tako travmatičnem porodu. Spet sem v strahu pred medicinskimi sestrami in zdravniki," je zapisala na Instagramu. V nadaljevanju pa sledilce prosila, naj njenemu sinu zaželijo hitro okrevanje.

"Zdaj je težak 4,3 kilograma, zato je močnejši in večji fant, kot je bil, ko smo bili nazadnje v bolniški sobi (in ko so mu dali v roko iglo, je glasneje in močneje kričal). Pošiljam vam ljubezen in vam želim samo najboljše," je svoj iskren zapis zaključila 33-letna mamica.

Sledilci so ji v komentarjih izkazali podporo, njenemu sinčku pa zaželeli hitro okrevanje. Igralka, ki je v Princu mešane krvi in Svetinjah smrti igrala Lavender Brown, ima s komikom Alfiejem Brownomtri otroke: še petletnegaDonnieja in triletno Margot.