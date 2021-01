Trimesečni sin igralke iz Harryja Potterja po okužbi že v domači oskrbi

33-letna Jessie Cave si je lahko končno oddahnila. Po tem, ko je bil njen trimesečni sin Abraham po okužbi z novim koronavirusom hospitaliziran, si je opomogel in je lahko zapustil bolnišnico. Jessie, ki je navdušila v franšizi o Harryju Potterju, se je sledilcem zahvalila za vse lepe besede: "Hvala za vse lepe želje in sporočila v znak podpore. Bodite varni in hvala za neverjetno skrb medicinskega osebja bolnišnice Chelsea and Westminster."

Igralka je o diagnozi prvič spregovorila pred nekaj dnevi, ko je na Instagramu delila fotografijo iz bolnišnice. "Ubogi otrok je pozitiven na novi koronavirus. V redu je in dobro mu gre, vendar so (zdravniki) na srečo pozorni in previdni. Ta sev je zelo močan in nalezljiv, zato upam, da bodo ljudje v naslednjih tednih še posebej previdni. Resnično si nisem želela, da bi moja družina tako začela novo leto. Res se nisem želela tako kmalu vrniti v bolnišnico po tako travmatičnem porodu. Spet se bojim medicinskih sester in zdravnikov," je zapisala na Instagramu. V nadaljevanju pa je sledilce prosila, naj njenemu sinu zaželijo hitro okrevanje.