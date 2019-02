Tristan ni nehal varati: Khloe mama samohranilka?

Pred skoraj letom dni si je 27-letniTristan Thompson prislužil zgražanje svetovne javnosti, potem, ko se je izvedelo, da je varal svojo visoko nosečo partnerico, 34-letno Khloe Kardashian. Čeprav so slednji številni, vključujoč njeno družino, svetovali, naj Thompsona zapusti in s hčerko odide nazaj v Los Angeles, je Khloe dejala, da si želi, da bi njena hčerka odraščala z obema staršema in da bo zaradi tega svojemu partnerju odpustila nezvestobo.

27-letnik je po odmevni aferi kazal znake obžalovanja in zatrjeval, da svoje izbranke ne bo nikoli več tako prizadel, se je izkazalo, da ga je po manj kot letu dni ponovno zaneslo na stara pota. Njegova dvojna narava je privrela na plan na dan zaljubljencev, 14. februarja, ko je v zgodnjih urah Khloe in hčerki najprej poslal velik cvetlični aranžma, v poznih večernih urah pa so ga fotografi ponovno zasačili v enem izmed losangeleških klubov, kjer je osvajal druga dekleta. Le nekaj dni pred tem so ga opazili pri stranskem vhodu nočnega kluba v Clevelandu, kjer so ga sprejele in v zgornje prostore pospremile plesalke, s katerimi naj bi se zabaval do zgodnjih jutranjih ur. Potem, ko so tuji mediji poročali o tem, da naj bi se Thompson ponovno vrnil v stare vode, je kot kaže, Khloe spoznala, da z njim izgublja čas. Eden izmed virov blizu zvezdniškemu paru, je za Radar Online povedal, da je: ''Khloe spoznala, da so vsi imeli prav in da si je Tristan ne zasluži.'' Njuno razmerje naj bi se tokrat dokončno končalo, 34-letnica pa je o razhodu neuradno namignila tudi z objavami fotografij na Instagramu, pod katerimi je delila čustvene zapise. Pod eno izmed fotografij je napisala: ''Ta zapis je posvečen vsem ženskam, ki skušajo zaceliti rane, o katerih ne morejo govoriti. Včasih bog zlomi srce, da lahko reši dušo.'' Njena zadnja objava je bila fotografija rož, pod katero je zapisala: ''Nekoč, pred davnimi časi ... ,'' pod sliko pa so se vsuli številni tolažilni in spodbudni komentarji njenih oboževalcev.