Tristan Thompson hčerki poklonil skoraj 100 vrtnic

Tristana Thompsona , ki je trenutno v Los Angelesu, kjer igra za ekipo Sacramento Kings, so paparaci ujeli v ponedeljek na parkirišču, ko je prišel po svojo hčerko True , ki je takrat ravno končala uro gimnastike. Vse to se je dogajalo eno uro pred tem, preden se je na družbenih omrežjih opravičil Khloe Kardashian in potrdil, da je otrok, ki ga je pred kratkim rodila Maralee Nichols , res njegov. Ta se medtem bori, da bi od Tristana dobila preživnino za otroka.

Sledilo je še opravičilo: ''Iskreno se opravičujem vsem, ki sem jih prizadel ali razočaral, tako zasebno kot javno.'' V svojem daljšem zapisu se je dotaknil tudi razmerja in odnosa s Khloe Kardashian. V krajši zvezi z 31-letno Nicholsovo se je namreč znašel, ko je bil v tesnem odnosu s 37-letno resničnostno zvezdnico, ki je mati njegove hčere True.

"Khloe, tega si ne zaslužiš," je nadaljeval. "Ne zaslužiš si srčne bolečine in ponižanja, ki sem ti ju povzročil. Ne zaslužiš si tega, kako sem te leta obravnaval."

O tem, ko je novica zaokrožila v javnosti, se je oglasil tudi Khloein nekdanji mož Lamar Odom, ki je javno izkazal podporo svoji nekdanji partnerki.

"Resnično ji želim le najboljše in upam, da se bova lahko nekega dne znova povezala in pogovorila kot prijatelja," je Odom komentiral objavo na Facebooku, v kateri so razpravljali o rezultatih testa, in dodal: "Je dobra oseba in si zasluži svet."

Khloeina sestra Kim Kardashian je prav tako subtilno izkazala svojo podporo, tako da je delila fotografijo s projekcije filma Zapoj 2, na kateri igrivo pozira skupaj s Khloe in njunimi otroki, 6-letnim Saintom, 3-letno Chicago in True. Svojo objavo je pospremila s simbolom za neskončnost, Khloe pa ji je nazaj komentirala s tremi čustvenimi simboli neskončnosti.