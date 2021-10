Tristan Thompson objavil redko fotografijo otrok: Moje vse

Tristan Thompson ima sina Princa z nekdanjo partnerico Jordan Craig. Spomnimo, da so se v javnosti pojavile tudi obtožbe, da je Tristan Jordanovo prevaral s Khloe Kardashian, medtem ko je bila Jordanova noseča. Tako 37-letna Khloe kot 30-letni Thompson sta zanikala obtožbe in trdila, da sta se spoznala, potem ko sta se on in 30-letna Jordan že razšla.

"Njegovi najboljši prijatelji, poslovni sodelavci in celo njegova mati so mi povedali, da sta se on in njegova bivša razšla, preden sva se spoznala," se je leta 2019 na namigovanja odzvala Khloe in se kljub temu opravičila ter dejala: "Žal mi je za kakršno koli bolečino, ki je nastala tako ali drugače. Nobena ženska si ne zasluži prestajati kaj takega!"

Thompson je nato pojasnil: "Ko sem spoznal Khloe, sem bil samski. Negativni komentarji, ki se nenehno usmerjajo proti njej, so odveč. Ne zasluži si vsega tega odziva zaradi mojih napačnih dejanj. Tako Khloe kot Jordan sta mojima otrokoma nič drugega kot odlični materi."

Na koncu je Thompson prevaral svojo izbranko Khloe, ko je bila leta 2018 v devetem mesecu nosečnosti s True. Leta 2019 je spet skočil čez plot in Khloe prevaral z Jordyn Woods, zdaj že nekdanjo najboljšo prijateljico Kylie Jenner, kar je pripeljalo do njunega razhoda.

Potem ko se je vmes že pobotal s Khloé, se je v letošnjem letu na Instagramu oglasila manekenka Sydney Chase in zatrdila, da je spala s Thompsonom, kar je povzročilo njun ponovni razhod.