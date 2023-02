Tristan Thompson pokojni materi: Žal mi je za sramoto

Košarkar se je materi zahvalil, ker se je v življenju vedno borila in ščitila svojo družino. "Mami, tvoje žrtvovanje za svoje sinove bo vedno cenjeno in nikoli ne bo prezrto. Bila si izjemna mama, vzornica, najboljša prijateljica in najmočnejša ženska, kar jih poznam," je zapisal, v nadaljevanju pa se je opravičil za vse napake, ki jih je naredil. "Vse, kar lahko rečem, je, da mi je žal za napačne odločitve, ki sem jih naredil v življenju. Žal mi je za sramoto in bolečino. Vzgojila si me bolje, kot sem ti imel priložnost pokazati." Dodal je, da se zaveda, da opravičilo ni dovolj, zato bo svoje napake popravil z dejanji in pokazal svetu, kako dobrega sina je vzgojila. S temi besedami se je navezal na slab sloves, ki si ga je v zadnjih nekaj letih pridobil v medijih. Khloe je namreč, ko sta bila v razmerju, večkrat prevaral, med drugim z dobro prijateljico družine Kardashian in z manekenko, s katero ima otroka, ki je plod njune afere.

V zaključku je Tristan zapisal, da ne verjame, da bo bolečina ob izgubi kadar koli izginila. "Imava toliko spominov in še veliko več sem jih želel deliti s tabo. Še vedno jih bova delila, ampak sedaj z nebes. Ko mi po licu tečejo solze, je vse, kar lahko rečem, da bodi še naprej moja luč," je zapisal in obljubil, da bo mama nanj ponosna.