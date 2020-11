Košarkar Tristan Thompson postal ameriški državljan

Tristan Thompson , ki je pred kratkim podpisal dveletno pogodbo z bostonsko košarkarsko ekipo, je prejel državljanstvo Združenih držav. Nove dokumente so mu podelili na slovesnosti, ki se je zgodila pred zahvalnim dnem, nekaj dni po tem, ko je javnost dosegla novica, da je postal član ekipe Celtics iz Bostona. Podpisal je pogodbo, vredno približno 16 milijonov evrov.

29-letni športnik, ki se je rodil v Kanadi, je na ceremoniji ponosno stal ob ameriški zastavi in zaprisegel zvestobo državi, ki ga je sprejela med svoje državljane. Sliko je na Twitterju delil tudi urad za priseljence. Tristan je ob veselem dogodku povedal: "V ZDA sem prišel kot študent z vizo, vedno pa sem imel velike sanje. Zdaj pa resnično živim ameriške sanje!"

Še vedno ni jasno, ali se bosta Tristanu v Bostonu pridružili tudi Khloe in mala True.

Rodil se je v Bramptonu, ki leži blizu kanadskega Toronta, srednjo šolo pa je obiskoval v New Jerseyju in Nevadi, saj je takrat pričenjal svojo športno pot. Za tem je zaigral za univerzo v Teksasu, leta 2011 pa ga je na naboru izbrala ekipa Cleveland Cavaliers. Pogodba z ekipo se je iztekla to poletje, sedaj pa se seli v Boston.