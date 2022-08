Tristan Thompson pričel plačevati preživnino, 8-mesečnega sina še ni spoznal

Tristan Thompson vrača udarec vsem, ki so v zadnjih mesecih trdili, da Maralee Nichols finančno ne pomaga pri vzgoji sina Thea . Otrok, ki je plod afere, in njegova mama po besedah Thompsonovega odvetnika namreč sedaj redno prejemata preživnino. "Gospod Thompson gospodični Nichols plačuje preživnino, plačal pa je tudi za nazaj, vse do dneva, ko je gospodična otroka rodila," je za PageSix potrdil njegov odvetnik.

Tristan Thompson in Maralee Nichols sta sina spočela marca lani, ko sta v sklopu košarkarjevega 30. rojstnega dneva skupaj preživela eno noč. Ker je bil Thompson takrat še vedno v zvezi s Khloe Kardashian , s katero sta ravno v tistem času tudi sama načrtovala drugega otroka, je obtožbe o aferi in očetovstvu vztrajno zanikal.

Odgovornost je 31-letnik sprejel šele takrat, ko je bilo s pomočjo DNK analize dokazano, da je v noči, preživeti z manekenko, res spočel otroka. "Sprejmem celotno odgovornost za svoja dejanja in sedaj, ko je test to potrdil, se veselim vzgajanja najinega sina," je ob rojstvu Thea zapisal na svojih družbenih omrežjih in ob tem prevarani Khloe Kardashian ponudil javno opravičilo za svoja dejanja. "Khloe, ne zaslužiš si tega. Ne zaslužiš si strtega srca in sramote, ki sem ti jo povzročil. Ne zaslužiš si, kako sem se do tebe obnašal skozi leta."