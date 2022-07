Tristan Thompson tik pred rojstvom četrtega otroka opažen z neznanko

Tristan Thompson znova potrjuje, zakaj si je prislužil vzdevek Tristan Third Trimester" Thompson ozroma Tristan "tretji semester" Thompson. Košarkarja lige NBA so namreč v družbi neznanke zopet ujeli v času, ko ena izmed njegovih izbrank pričakuje otroka. Športnika so v družbi neznanke tokrat ujeli na grškem otoku Mykonos, kjer so ga pred dnevi videli tudi v družbi manekenke Chaney Jones, nekdanjega dekleta raperja Kanyjeja Westa.