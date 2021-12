Tristan Thompson z osebno trenerko dobil tretjega otroka

Bodoča mamica je v instagramovi zgodbi nato razrila, da od Tristana Thompsona ne dobiva nobene podpore za njunega otroka: "Nisem slaba oseba ali slaba mati. Ne gre za denar. Želim si, da bi bil (Tristan) prisoten v življenju najinega otroka. To je vse." Dodala je še, da je obdobje nosečnosti in poroda dala skozi sama in da ni bila deležna Tristanove podpore.

V nadaljevanju je zapisala: "Stvari so trenutno zelo težke, a vem, da bo sčasoma vsega konec in z mojim sinkom bova lahko živela srečno življenje. Naredila sem napako, vendar sem človek. Nekaj ​​časa ne bom objavljala nobenih osebnih fotografij, saj ne želim prizadeti svoje družine. Že vnaprej hvala za razumevanje." A objavo je nato izbrisala.

Otrok naj bi bil spočet marca, prav na košarkarjev rojstni dan, v tistem času pa je bil ta še zmeraj uradno v zvezi s Khloe Kardashian.

Glede na sodne dokumente, ki jih je pridobil portal Page Six, Maralee, Nichols trdi, da je Thompson želel, da bi splavila. V dokumentih je med drugim navedeno, da je ta zanikal pošiljanje katerega koli od sporočil, vendar tudi trdi, da so "njegovi kontaktni podatki prisotni v sporočilih." Thompson je afero z Nicholsovo priznal. Skupaj naj bi noč večkrat preživela v hotelu, potem ko sta se udeležila iste zabave.

Tristan je kasneje vložil prošnjo in zahteval, da opravi test očetovstva, in to že julija. Do 15. novembra Maralee Nichols ni opravila testa. Kljub temu je Thompson v kasnejši vlogi dejal, da bo plačal preživnino, če bo lahko potrdila, da je on oče njenega otroka.