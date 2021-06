Troian Bellisario drugega otroka rodila v avtomobilu

Ko je bil čas za porod, sta se Troian, ki je znana po vlogi v seriji Ljubke lažnivke, in Adams, znan po vlogi v Nepremagljivem dvojcu, odpravila proti bolnišnici, a jima do vhoda stavbe ni uspelo priti. "V trenutku, ko sem v roko prijel parkirni listek, je začela kričati," je izkušnjo opisal 39-letnik, ki je z ženo zaradi prve izkušnje z dolgim porodom sprva ostal nekoliko mirnejši.

Situacija je postala resnejša, ko se je 35-letnica znašla v tako močni bolečini, da se ni mogla spomniti, kako je pristala na vseh štirih na zadnjih sedežih avtomobila. Adams je dejal, da je v tistem trenutku spoznal, da ni imel časa za odlašanje, zato je takoj stekel do varnostnika pred vhodom in mu dejal, naj do avtomobila hitro pride zdravniško osebje.

Ko sem odprl vrata avtomobila, je Troian že glasno vreščala in mi naročila, naj ji slečem hlače," je zgodbo nadaljeval Adams in povedal, da je pri tem, ko je partnerki slekel hlače, zagledal dojenčkovo glavo, ki k sreči ni bila ovita v popkovino. "Ko sem to preveril, sem ji dejal, naj še enkrat potisne in dojenčica je bila zunaj."