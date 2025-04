Trojno slavje: vse tri hčerke Antoina Griezmanna rojene na isti dan

Nogometaš Atletico Madrida Antoine Griezmann je praznoval rojstni dan svojih hčerk – vse tri so namreč rojene na isti dan. 34-letnik ima s soprogo Eriko Chopereno tri deklice, ki si delijo rojstni dan, kljub temu da so rojene v različnih letih. Športnik pravi, da tega nista načrtovala in da nobeden od porodov ni bil umetno sprožen. Čeprav je njihov primer zelo nenavaden, pa ni osamljen; rekord nosi pakistanska družina devetih članov, v kateri si vsi delijo enak datum.