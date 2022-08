Troyu Kotsurju ukradli avto, v katerem je imel svojega oskarja

"Majhen otrok je ukradel mojega Jeepa, v katerem je bil moj oskar. Mesto Mesa v Arizoni je našlo mojega Jeepa skupaj z oskarjem. Hvala," je v tvitu, ki ga je kasneje izbrisal, zapisal Troy Kotsur, ki se je lani zapisal v zgodovino kot drugi gluhi igralec, ki je prejel igralskega oskarja. Za svoje dosežke ga je mesto, v katerem se je rodil, nagradilo s prestižnim ključem, ob tem pa prosilo, da na podelitev častne nagrade prinese pokazat svojega oskarja, a je imel na poti očitno nekaj nevšečnosti.

Mestna policija je za revijo People o incidentu povedala: "Ko nas je gospod Kotsur obvestil o kraji, so policisti začeli preiskavo in so s pomočjo preiskovalnih tehnik našli vozilo, v katerem sta bila dva mladoletnika." Dodali so, da sta fanta kaznivo dejanje takoj priznala.