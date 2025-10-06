Svetli način
Tuja scena

Trump bo 80. rojstni dan proslavil z borilnim spektaklom pred Belo hišo

Washington, 06. 10. 2025 17.27 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
8

Ameriški predsednik Donald Trump namerava prihodnje leto svoj 80. rojstni dan praznovati z dogodkom najbolj znane in donosne serije mešanih borilnih veščin UFC, ki ga bodo 14. junija priredili na zelenici pred Belo hišo. Dogodek je bil sprva napovedan za 4. julij, ko ZDA praznujejo dan neodvisnosti.

"14. junija prihodnje leto bomo imeli velik večer borb UFC v Beli hiši. In to kar v Beli hiši, na njenem posestvu," je v nedeljo dejal Trump ob 250. obletnici ameriške mornarice v pomorski bazi v Norfolku v zvezni državi Virginija. Ob tem ni omenil, da ima na ta dan rojstni dan ali da bo naslednje leto dopolnil 80 let.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: Profimedia

Trump, ki je velik ljubitelj tega športa in reden gost dogodkov UFC, je letos za svoj rojstni dan priredil vojaško parado, ki je bila namenjena obeleženju ustanovitve ameriške vojske.

Avgusta je vodja UFC Dana White dejal, da bo dvoboj mešanih borilnih veščin v Beli hiši potekal 4. julija prihodnje leto, na dan, ko bodo ZDA obeležile 250. obletnico ustanovitve, zdaj pa je večer brutalnih borb v Beli hiši dobil nov datum, ko bo prvič ta šport postavljen v središče ameriške politične moči.

Na novinarski konferenci je White dejal, da bodo v začetku prihodnjega leta pri UFC začeli razmišljati o sporedu borb in borcih, ki bodo nastopili na tem zgodovinskem dogodku, in dodal, da bo šlo za enega od najbolje sestavljenih sporedov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

UFC je sicer največja in najuspešnejša organizacija v svetu mešanih borilnih veščin MMA, kamor med drugimi spadajo jiu-jitsu, kikboks in rokoborba. Dvoboji potekajo v osemkotnem ringu oz. oktagonu, ki ga omejuje žična ograja. Poleg le nekaj izjem, kot je na primer zbadanje v oči, lahko borci in borke za napad na nasprotnika uporabljajo skoraj vse tehnike borilnih veščin.

Ameriški predsednik je že več let redno prisoten na nekaterih večjih dogodkih serije UFC, kjer ga pozdravljajo in napovedujejo kot zvezdnika.

Donald Trump Ameriški predsednik ufc borilne veščine rojstni dan
  • Regal
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ročak
06. 10. 2025 18.35
Prava kulturna prireditev, kot se za prvega človeka države spodobi.
ODGOVORI
0 0
modrook
06. 10. 2025 18.35
+1
bomo videli ce bo sploh prlezel do 80
ODGOVORI
1 0
Rudar1
06. 10. 2025 18.28
+2
Šport primitivcev
ODGOVORI
3 1
Pujček
06. 10. 2025 18.15
+2
Macronova ga bo prišla prebutat.
ODGOVORI
2 0
landrick landrick
06. 10. 2025 18.13
+1
Še dober, da ga kak UFC borec mal ne pošlata 😂
ODGOVORI
3 2
galeon
06. 10. 2025 18.12
+2
Starček se tolaži. Po stopnicah se pa drži za ograjo kot klop.
ODGOVORI
5 3
Slovenska pomlad
06. 10. 2025 18.10
+2
Tako sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa.
ODGOVORI
4 2
Cmrlj3
06. 10. 2025 18.08
-4
"Zelenski je onečastil Belo hišo, ker ni prišel v obleki."
ODGOVORI
1 5
