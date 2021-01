Trump brez Twitterja, norčevanje uporabnikov se nadaljuje

Po tem, ko so s Twitterja poročili, da so po podrobnem pregledu vsebine objav ameriškega predsednika za vedno blokirali njegov račun, se je pojavilo mnogo zapisov na to temo. Številni uporabniki so se dejstva, da Donald Trump do priljubljene platforme več ne more dostopati, razveselili in se na različne izvirne načine pošalili iz njegovega trenutnega položaja.

Čeprav je Donald Trump svojim podpornikom sporočil, da je trenutno že v pogajanju z različnimi drugimi omrežji, razmišlja pa tudi o možnosti razvoja lastne platforme, lahko zaenkrat samo nemo opazuje, kako so si ga privoščili nekateri drugi uporabniki priljubljenega Twitterja. Med drugim se je pojavil tudi uporabniški račun z imenom John Barron. Na naslovni sliki je prav Donald Trump, ki ga krasijo brki, v uvodnem pozdravu pa je zapisal, da je na Twitterju nov in vse lepo pozdravil. Microsoftovci so se ob dejstvu, da Trump več ne more do svojega uporabniškega računa pošalili, da je''sedaj varno ugasniti računalnik''. Mark Hamilliz Vojne zvezdje ob novici vprašal, kako se počutijo drugi in objavil sliko nedelujočega predsednikovega profila. Nekateri pa so mu, zaradi blokiranih profilov na drugih družbenih omrežjih, predlagali MySpace, ki je vrh svoje priljubljenosti dosegel med letoma 2005 in 2008. Na to temo pa se je pojavilo tudi nekaj ilustracij.